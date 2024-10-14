Hizbullah: Golani tugayına saldırı yeteneklerimizin sadece küçük bir kısmıydı

Lübnan İslami Direniş Operasyonları Odası, bildirisinde "Akka ve Hayfa bölgelerine yönelik füze ve İHA'larla özel ve birleşik bir operasyon başlattık, Öyle ki İHA'lar radarları geçerek Benyamina'daki Golani Tugayı'nın eğitim üssüne ulaştı. " ifadesine yer verdi.

Hizbullah Operasyon Odası bu saldırının amacının düşmanı terbiye etmek ve istedikleri zaman ve yerde güçlerinin bir kısmını düşmana göstermek olduğunu bildirdi.

"Vatandaşlarımıza karşı saldırı, tıpkı işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Kiryat Şimone gibi, Hayfa'nın da füzelerimizin hedef tahtasında olmasına neden olacaktır." diyen Hizbullah Hareketi "Düşman kendisince, komutanlarımızın ve liderlerimizin öldürülmesinden sonra artık bu rejimi tehdit edemeyeceğimizi zannetmiş" ifadesine dikkat çekerek düşmanın Lübnan ve Gazze halkına yönelik saldırılarını sürdürmek istemesi halinde saldırılarının yoğunlaşacağını vurguladı.

Pazar akşamı Hizbullah Hareketi, Hayfa'nın güneyindeki Binyamina'da bu rejimin Golani Tugayı'na ait kışlaları kamikaze SİHA saldırılarıyla hedef aldı. Saldırıda 4 Siyonist asker ölürken 110 asker de yaralandı.



Siyonist rejim de Hizbullah güçlerinin saldırısında 4 askerinin öldüğünü doğruladı.