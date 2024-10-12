Kalibaf, Beyrut'un bombalanan Dahiye bölgesini yakından inceledi

İslami Şura Meclisi Başkanı bölgedeki gazetecilerle buluştuğu sırada "Bu bölgedeki insanlara Siyonist rejimin bu bölgeyi bombalamasından bahsettiklerinde başlarına ne geldiğini sordum, meğer hepsi bu bölgede yaşayan sıradan Lübnanlı Müslüman vatandaşlardı."ifadesine vurgu yaptı.

Kalibaf bir soruya yanıt olarak "Bu durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ve Lübnan halkına desteğini sürdürdüğüne ve bu desteğin devam edeceğine şüphe yoktur.

Ayrıca biz de bu bölgenin mazlum ve yerinden edilmiş insanlarıyla ilgilenmeyi kendi görevimiz olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

İran Meclis Başkanı ayrıca kuşkusuz tüm İslam ülkelerinin Siyonist rejimin bu suçlarını kınaması gerektiğini de sözlerine ekledi.