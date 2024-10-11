Pezeşkiyan'dan İran ve Türkmenistan arasındaki kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'a yaptığı ziyaretin devamında, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel ortaklıklara değinerek, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Pezeşkiyan, bu ziyaretten önce İslam Devrimi Lideri ile yaptığı görüşmeye ve onun selamlarını Türkmenistan Millî Lideri’ne ilettiğine dikkat çekerek, İran İslam Devrimi Lideri’nin derin bir kültür bilgisine sahip olduğunu ve ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki’yi yakından tanıdığını ifade etti. Ayrıca, İran ve Türkmenistan’ın sadece komşu değil, aynı zamanda akraba milletler olduğunu belirtti.

Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ise Pezeşkiyan'ın Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum yıl dönümü törenine katılımından dolayı teşekkür ederek, "Bu fırsattan istifade ederek, sıcak selamlarımı ve iyi dileklerimi İran İslam Devrimi Lideri'ne iletmenizi rica ediyorum," dedi.

Berdimuhamedov, iki ülke arasındaki ortaklıklara dikkat çekerek, “Kardeş ülkenize hoş geldiniz, umarım kültürel alanlardaki ilişkilerimiz daha da genişler,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugünkü sempozyuma katılımı ve yaptığı önemli konuşma için de teşekkür etti.