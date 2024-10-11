Irak Direnişi'nden ABD ve Arap ülkelerine uyarı

Irak Hizbullah Tugayları'nın güvenlik sorumlusunu olan Ebu Ali el-Askeri, Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırı veya bu ülkenin kara ve hava sahasının İran'a saldırmak için kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

El-Askeri, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Irak'a yönelik herhangi bir saldırı veya ülkenin kara ve hava sahasının İran'a saldırmak için kullanılması durumunda, Hizbullah Tugayları'nın cevabı sadece Siyonist rejimle sınırlı kalmayacak, ABD'nin Irak ve bölgedeki üsleri, karargahları ve çıkarları da hedef alınacaktır." ifadelerini kullandı.

El- Askeri paylaşımın devamında "Biz enerji savaşının başlatıcısı olmayacağız, ancak bu savaş başlarsa, günlük 12 milyon varil petrol üretimi duracaktır. Bu, üstlendiğimiz bir görevdir ve Allah bilir ki, Yemenli kardeşlerimiz Bab el-Mendep'te ve İranlı kardeşlerimiz Hürmüz Boğazı'nda ne yapacaktır" dedi.