Pezeşkiyan: Tek taraflılık, küresel toplumun birlikteliğini bozuyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , ünlü Türkmen şairi Muhtumqoli Feraki’nin 300. doğum yılı vesilesiyle düzenlenen "Zamanlar ve Medeniyetler Arası İletişim - Barış ve Gelişme Temeli" uluslararası sempozyumunda yaptığı konuşmada, büyük şahsiyetlerin, Muhtumqoli gibi, İslam toplumlarının birlik ve dayanışma konusundaki görüşlerinin, ayrılığın karanlık köşeleri ve sıkıntılarından ne kadar haberdar olduklarını gösterdiğini belirtti.



Pezeşkiyan "Hepiniz Allah ipine sarılın, parçalanmayın" ayetinin, günümüz toplumunda nifakın önlenmesi ve birliğin sağlanması için en iyi ve etkili yol olduğunu ifade ederek, bu birliğin sadece İslam toplumu ile sınırlı olmadığını, uluslararası toplumun da bugün bu birlikteliği kurma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ancak bu süreçte, tek taraflılığın küresel toplumun bir arada yaşamasını engellediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, tek taraflılığın bir örneğini Filistin meselesinde ve Filistinlilerin haklarının göz ardı edilmesinde gördüğünü belirterek, Gazze'deki krizin derinliği ve bu dengesiz savaşın devamının tanımlanamayacak kadar korkunç olduğunu ekledi.