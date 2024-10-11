11 Eki 2024 11:35
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News ID: 85624332
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İran, Siyonist rejimin Kızılay hastanesine saldırısını kınadı

11 Eki 2024 11:35
News ID: 85624332
İran, Siyonist rejimin Kızılay hastanesine saldırısını kınadı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekaî, Siyonist rejimin Suriye ve Lübnan sınırındaki İslam Cumhuriyeti Kızılayı'nın sahra hastanesine yönelik saldırısını, savaş suçu olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Bekaî, uluslararası insani hukuk kuralları gereği hastanelere ve sağlık merkezlerine saldırının yasak olduğunu hatırlatarak, işgalci rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'deki hastanelere ve yardım merkezlerine yönelik sürekli saldırılarının, bu rejimin uluslararası kurallara karşı gelmesinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, Siyonist rejimin eylemlerinin savaş suçu olarak kınanması için uluslararası yetkili kuruluşlardan, özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden net bir tepki talep etti.

İsmail Bekaî ayrıca, son iki hafta içinde Siyonist rejimin sivil bölgelere yönelik saldırılarından dolayı evlerinden olan yüz binlerce Lübnanlıya yardım için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ve Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşların, özellikle Yüksek Mülteci Komiserliği ve Kızılhaç'ın, acil yardım sağlaması konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.

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