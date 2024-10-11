Kolivand:Siyonist rejimin Suriye'deki İran'a ait sahra hastanesine saldırısı, insani hukukun açık bir ihlalidir

İran Kızılay Başkanı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanlarına yazdığı mektupta, Siyonist rejimin Suriye-Lübnan sınırındaki 56 yatak kapasiteli İran Kızılay hastanesine yönelik saldırısını kınamalarını ve bu işgalci rejime karşı şikayette bulunmalarını talep etti.

Pîrhüseyn Kolivand’ın mektubunda, İslam Cumhuriyeti İran Kızılayı’nın, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarından etkilenen mülteci ve sivil halkın acılarını azaltmak amacıyla Suriye'de sahra hastanesi kurduğu, ancak bu hastanenin ve ilaç deposunun 9 Ekim 2024'te işgalci rejim tarafından tamamen ateşe verildiği ve insani yardım hizmetlerinin sağlanmasının imkânsız hale geldiği belirtilmektedir.

Kolivand, İran Kızılayı'nın Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’ndan bu saldırıyı kınamalarını ve Birleşmiş Milletler'e yansıtacak acil ve gerekli önlemleri almasını istediğini vurguladı.