Bağlantısızlar Hareketine üye ülkeler, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'da işlediği suçları kınadı

Bu hareket, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün Yürütme Konseyi'nin 177. toplantısında bir bildiri yayınlayarak “İşgalci İsrail güçlerinin acımasız askeri saldırısının ve Gazze Şeridi ile Filistinli sivillere yönelik amansız ve insanlık dışı bombalamanın on ikinci ayına girerken, Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler, BM ajanslarının İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'da uluslararası alanda yasaklanmış her türlü silahı kullandığı hakkındaki raporundan büyük endişe duyuyor.”ifadesine vurgu yaptı.

Bağlantısızlar Hareketine üye ülkeler ve Çin, insan sağlığına uzun vadeli zararlar veren bu rejimin beyaz fosfor kullanımına karşı uyarıda bulundu.

Bu ülkeler, Filistin'in, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün, İsrail rejiminin kimyasal silah kullanma tehdidine ilişkin Gazze'deki gelişmeleri ve araştırmaları izleme talebini memnuniyetle karşıladı.

Bağlantısızlar Hareketi başkanı Uganda büyükelçisi tarafından Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün Lahey'deki (Hollanda) yerinde okunan bu bildiri, Gazze savaşında çocukları öldüren İsrail rejiminin uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nden Gazze ve Lübnan halkını korumak ve gerekirse onlara yardım etmek de dahil olmak üzere uygun önlemleri almasını talep etti.