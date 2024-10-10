Meşal: Siyonist rejim, Batı Şeria sakinlerini Ürdün'e zorunlu göç ettirme peşinde

El Arabi Kanalına özel bir demeç veren Halid Meşal sözlerine “Milletler ancak fedakarlıkla özgürleşecek.” cümlesiyle başlayarak “Siyonistlerin planının özü, Arap ülkelerinin milli güvenliğini tehdit etmektir.” açıklamasında bulundu.

“İsrail rejimi Batı Şeria'yı ağır baskı altına almaya çalışıyor oysa Aksa Tufanı işgale ve işgalcilik eylemlerine karşı çıkmak amacıyla ortaya çıktı.” diyen Meşal “Çatışmaların durdurulduğuna dair bir bilgi yok ve Netanyahu temmuz ayında Öneri 2'den geri çekildi.” ifadesine dikkat çekti.

Hamas Hareketi’nin yurtdışı sorumlusu ayrıca, Siyonist düşmanının Gazze işgali sırasındaki kazanımlarının taktiksel başarı olduğunu stratejik açıdan ise büyük kayıplara uğradığı vurgusunda bulundu.

Meşal ayrıca hiçbir ateşkes müzakeresinin ve çatışmanın durdurulmasının söz konusu olmadığını ifade ederek sözlerinin sonunda bir kez daha “Hamas, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini yönetmeye çalıştı ama bunu Netanyahu çıkmaza soktu.” ifadesinin de altını çizdi.