Erakçi: Umuyoruz ki Suudi Arabistan'daki görüşmelerimiz bölgedeki barışa katkı sağlayacak

Bugün öğleden sonra Suudi Arabistan'daki yetkililerle görüşmek üzere Riyad’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, seyahatinin amaçları hakkında yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz gelişmekte ve iyi bir yolda ilerlemekte" dedi.

Erakçi, bu seyahatinin amacının bölgesel meseleler ve bu bölgede, özellikle Lübnan, Gazze ve Siyonist rejimin işlediği suçlar gibi gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmak olduğunu belirtirken, şu anda Lübnan'da bulunan mülteciler ve onlara nasıl yardım edileceği konusunu da ele aldı.

Dışişleri Bakanı, bölgesel meselelerin seyahatinin ana amacı olduğunu vurgulayarak, ikili meselelerin ayrı bir ziyarette ele alınacağını ifade etti.

Erakçi, son olarak, bu görüşmelerin Filistin, Lübnan ve bölgesel barış için daha iyi koşullara yol açmasını umduklarını belirtti.