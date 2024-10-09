9 Eki 2024 15:28
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News ID: 85622995
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Cebari: General İsmail Kaani önümüzdeki günlerde Ayetullah Hamaney’den “Fetih Nişanı” alacak

9 Eki 2024 15:28
News ID: 85622995
Cebari: General İsmail Kaani önümüzdeki günlerde Ayetullah Hamaney’den “Fetih Nişanı” alacak

Tahran, İRNA - Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı’nın danışmanı, Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde Ayetullah Hamaney’den “Fetih Nişanı” alacağını duyurdu.

General İbrahim Cebari, çarşamba günü “Amerikan İnsan Hakları” konulu uluslararası konferansın oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte, General Kaani’nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yakında Ayetullah Hamaney’den Fetih Nişanı alacağını belirtti.

Cebari, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım’ın salı günü yaptığı açıklamalara da değinerek, Kasım’ın açıklamalarının zafer ve başarı müjdesi ile direnişin artan hazırlığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca Kasım’ın, “Eğer bir eksiklik veya hata varsa bunu telafi ettik” dediğini hatırlattı.

Cebari, Siyonist rejimin, Suriye’de önceki gece gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak da bu saldırılarda hiçbir İranlının bulunmadığını vurguladı.

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