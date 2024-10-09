Rezaî: Amerikalılar, başkanlarının Biden mı yoksa Netanyahu mu olduğu konusunda şüphe içindeler

Tahran, İRNA - Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi, terörist ve suçlu Netanyahu'nun ABD'nin mali kaynaklarını ve bombalarını kullandığını ve Amerika'ya da yön verdiğini, Amerikalıların, başkanlarının Biden mı yoksa Netanyahu mu olduğuna dair belirsizlik yaşadığını ifade etti.

Muhsin Rezaî Çarşamba günü X platformundaki kişisel hesabında "Terörist ve suçlu Netanyahu, yalnızca ABD'nin mali kaynakları, silahları ve ücretsiz bombalarını kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda Amerika için de kararlar alıyor. ABD halkı, başkanlarının Biden mı yoksa Netanyahu mu olduğuna dair bir belirsizlik içinde." ifadelerini paylaştı.