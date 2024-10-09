Sabahın erken saatlerinde Hizbullah'tan operasyon/ Siyonist rejim üç askerinin yaralandığını kabul etti

Lübnan İslami Direnişi Savaş Enformasyon Merkezi'nin açıklamalarını göre, Hizbullah, Çarşamba günü yayınladığı bildiride, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini savunmak ile Lübnan ve halkını korumak amacıyla, İslami Direniş savaşçılarının bugün sabah saat 12:15'te Siyonist askerlerden oluşan bir gruba bomba atıldığını ve bu patlamanın ardından direniş güçleri, "Blida" kasabasına ilerlemek isteyen bu Siyonist askerlerle çatışmaya girildiğini ve bu çatışmada işgalci askerlerden birkaçı yaralandığını bildirdi.

Hizbullah aynı şekilde bu sabah saat 04:55'te de düşman askerlerinin "El-Lebune" bölgesine ilerlemek istediği sırada onları füze ve topçu ateşiyle hedef aldı ve geri çekilmeye zorladı.

Siyonist rejim ordusu ise sabah saatlerinde Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda üç askerinin ağır yaralandığını açıkladı.