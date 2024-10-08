Asya masa tenisi şampiyonası; İranlı gencin dünya birincisine karşı sürprizi

Asya Şampiyonası masa tenisi turnuvasının çeyrek finalinde İran ve Çin karşılaştı.

İlk maçta dünyanın bir numaralı genç oyuncusu Benyamin Fereci dünyanın bir numaralı yetişkin oyuncusu Wang Chuqin ile karşılaştı ve şampiyonluktaki rakibini 3:2 mağlup ederek İran milli takımını 1:0 öne geçirdi.

Wang Chuqin, 2024 Paris Olimpiyatları'nın karışık çiftlerde altın madalyası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın takım altın madalyası sahibi olup şu anda dünyanın en iyi masa tenisi oyuncuları arasında bir numarada yer almakta.

Benyamin Fereci, 15 yaş altı ve gençler kategorisinde 3450 puanla birinci sırada yer alıyor.