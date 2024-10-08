8 Eki 2024 13:26
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News ID: 85621639
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Erakçi: 14.hükümet Filistin ülküsünü savunma konusunda kararlı

8 Eki 2024 13:26
News ID: 85621639
Erakçi: 14.hükümet Filistin ülküsünü savunma konusunda kararlı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı 14. Hükümet'in, Filistin'in ilkelerini ve ideallerini savunmak için kesin anlaşmaya bağlı kalacağını ve Gerçek Vaat 1 ve 2 Operasyonları, İran'ın herhangi bir saldırgan eylemin İran'ın tepkisiyle karşılanacağı yönündeki iradesini gösterdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, "Aksa Tufanı  Nasrallah'ın başlangıcı" isimli  toplantıda "Kuşkusuz bu operasyon İslam Devrimi Lideri'nin de belirttiği gibi Siyonist rejime ağır bir yenilgi yaşattı." açıklamasında bulundu.

"Bu iktidar Siyonist rejime karşı mücadele tarihinde ilk kez İslami direnişin otoritesini savaş alanlarında göstermeyi başardı." diyen Erakçi "14. Hükümet, Filistin'in ilkelerini ve ideallerini savunmak için kesin anlaşmaya bağlı kalacak. Gerçek Vaat 1 ve 2 Operasyonları, İran'ın herhangi bir saldırgan eylemin İran'ın tepkisiyle karşılanacağı konusundaki kararlılığını gösterdi."vurgusunda bulundu.

Bakan Erakçi konuşmasının  devamında  Suriye ve Lübnan ziyaretinin mesajının, İran'ın direnişi var gücüyle desteklediği ve destekleyeceği olduğunu da sözlerine ekledi.

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