Erakçi: 14.hükümet Filistin ülküsünü savunma konusunda kararlı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, "Aksa Tufanı Nasrallah'ın başlangıcı" isimli toplantıda "Kuşkusuz bu operasyon İslam Devrimi Lideri'nin de belirttiği gibi Siyonist rejime ağır bir yenilgi yaşattı." açıklamasında bulundu.

"Bu iktidar Siyonist rejime karşı mücadele tarihinde ilk kez İslami direnişin otoritesini savaş alanlarında göstermeyi başardı." diyen Erakçi "14. Hükümet, Filistin'in ilkelerini ve ideallerini savunmak için kesin anlaşmaya bağlı kalacak. Gerçek Vaat 1 ve 2 Operasyonları, İran'ın herhangi bir saldırgan eylemin İran'ın tepkisiyle karşılanacağı konusundaki kararlılığını gösterdi."vurgusunda bulundu.

Bakan Erakçi konuşmasının devamında Suriye ve Lübnan ziyaretinin mesajının, İran'ın direnişi var gücüyle desteklediği ve destekleyeceği olduğunu da sözlerine ekledi.