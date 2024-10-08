8 Eki 2024 12:02
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İran'dan Lübnan'a üçüncü insani yardım sevkiyatı

8 Eki 2024 12:02
News ID: 85621494
İran'dan Lübnan'a üçüncü insani yardım sevkiyatı

Tahran, İRNA- Kızılay Derneği Genel Sekreteri, İran İslam Cumhuriyeti'nin, savaş mağduru Lübnan'a, üçüncü insani yardım ve biyolojik sevkiyatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Meysam Efşar Salı günü "Halkın nakdi ve nakit olmayan bağışları toplanarak Lübnanlı savaş mağdurlarına yardım amacıyla Suriye'ye büyük bir hava kargosu gönderildi." açıklamasında bulundu.

Efşar ayrıca "Savaş mağdurları ve Lübnan'da yerinden edilmiş kişiler için Şam'da acil barınma kampı kurulması için hazırlıklar yapılmakta olup, ihtiyaç halinde Kızılay'ın sahra hastanesi de savaş mağduru Lübnan halkına yardım etmeye hazırdır." ifadesine vurgu yaptı. 

İran halkının Kızılay Derneği tarafından toplanan sağlık ve biyolojik malzemeleri içeren yardım paketi 4 Ekim Cuma günü Lübnan'a gönderildi.

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