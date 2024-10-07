Bekai: BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail rejimine karşı hareketsizliği, uluslararası güvenlik için ciddi sonuçlar doğurur

İsmail Bekai Hamane, İsrail rejiminin Suriye’ye yönelik askeri saldırılarını şiddetle kınayarak, bu saldırıların durdurulması ve işgalci rejimin hesap vermesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde ciddi adımlar atılmasını istedi.

Bekai, İsrail rejiminin Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırımın sürdürülmesi, Lübnan’a yönelik geniş çaplı saldırılar ve Suriye’ye sürekli askeri müdahaleleri ile BM Güvenlik Konseyi’nin bu savaş kışkırtıcılığına karşı hareketsiz kalmasının, bölgedeki barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail rejiminin İslam ve Arap ülkelerine karşı gerçekleştirdiği saldırganlıkların bu rejimin yayılmacı ve saldırgan doğasının bir göstergesi olduğunu belirterek, ABD ve diğer Batılı destekçilerin uluslararası hukuk ihlalleri ve İsrail rejiminin işlediği uluslararası suçlardaki sorumluluğunu vurguladı.