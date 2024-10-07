İran Hükümet Sözcüsü: Siyonist rejim haddini aşmasın

Fatime Mohacerani Pazartesi günü İRNA'ya verdiği özel röportajda, hükümette uyumun tüm devlet organları arasında sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Silahlı Kuvvetlerdeki kardeşlerimize, halkımızın ulusal gururunu İran’a geri kazandırdıkları için minnettarız" dedi.

Hükümet Sözcüsü, "Gerçek Vaat 2 Operasyonu, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın onayı ve bilgisi ile gerçekleştirilmiştir ve Savunma Bakanı da bu konseyin bir üyesi olarak önemli bir rol oynamaktadır" diye belirtti.

Mohacerani, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarlarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Umarız ki Siyonist rejim yeterince caydırıcılık mesajını almıştır ve haddini aşmaz" dedi.