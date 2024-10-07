7 Eki 2024 10:08
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News ID: 85620113
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Siyonistlerin %61'i güvende hissetmiyor

7 Eki 2024 10:08
News ID: 85620113
Siyonistlerin %61'i güvende hissetmiyor

Tahran, İRNA - Siyonist rejim televizyonu, bir anketin sonuçlarına dayanarak %61 Siyonistin Filistin’de güvende olmadığını hissettiğini açıkladı.

Siyonist rejimin televizyonu, anket sonuçlarına göre Siyonistlerin %35'i  İsrail rejiminin Hamas ile olan savaşta yenildiğini düşündüğünü bildirdi.

Ayrıca, bu ankete göre Filistin’de yaşayan Siyonistlerin %41’i orduya olan güvenlerinin zedelendiğini ifade etti.

Anket sonuçlarına göre Siyonistlerin %86'sı da savaşın bitmesinin ardından Gazze’ye komşu yerleşim yerlerindeki evlerine geri dönmeye hazır olmadıklarını belirtti.

Daha önce Siyonist rejime ait "Zaman" gazetesi, Gazze’ye karşı yürütülen savaşın ilk 6 ayında 550 bin Siyonistin işgal altındaki toprakları terk ederek başka ülkelere gittiğini bildirmişti.

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