Siyonistlerin %61'i güvende hissetmiyor

Siyonist rejimin televizyonu, anket sonuçlarına göre Siyonistlerin %35'i İsrail rejiminin Hamas ile olan savaşta yenildiğini düşündüğünü bildirdi.

Ayrıca, bu ankete göre Filistin’de yaşayan Siyonistlerin %41’i orduya olan güvenlerinin zedelendiğini ifade etti.

Anket sonuçlarına göre Siyonistlerin %86'sı da savaşın bitmesinin ardından Gazze’ye komşu yerleşim yerlerindeki evlerine geri dönmeye hazır olmadıklarını belirtti.

Daha önce Siyonist rejime ait "Zaman" gazetesi, Gazze’ye karşı yürütülen savaşın ilk 6 ayında 550 bin Siyonistin işgal altındaki toprakları terk ederek başka ülkelere gittiğini bildirmişti.