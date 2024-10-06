Maralların çamur oyunu

Maral ya da Kırmızı Geyik, İran'a özgü en büyük geyik türlerinden biridir. Geçmişte Hazar Denizi kıyılarındaki ormanlık alanlar, Elborz Dağları'nın yükseklikleri ve Zagros Dağları'nın eteklerinde büyük bir nüfusa sahipken, günümüzde yalnızca Orta ve Doğu Elborz'un erişilmesi zor yüksekliklerinde bulunmaktadır. Bu kısa filmde, Hirkani Ormanları'ndaki bu türün, boğa sesleri sezonuyla eş zamanlı olarak çamur oyunu anlarını izleyebilirsiniz.