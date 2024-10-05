Aksa Tufanı Operasyonu işgalcilerin kabusu oldu

Siyasi analiz uzmanı Marvan el-Akra, "Aksa Tufanı operasyonu, Filistin meselesini siyasi açıdan yeniden canlandırdı ve direniş seçeneğinin işgalcilere karşı mücadelede köklü bir değişiklik yaratabileceği algısını oluşturdu" dedi.

El-Akra, "Direnişin 7 Ekim'de yaptığı şey, savaşın dengesini tamamen değiştiren açık bir örnekti" ifadelerini kullandı.

Akra, "Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci yıl dönümüne yaklaşırken, katliamların hala devam etmesi ve şehit sayısının 41 bini aşması, yüzbinlerce kişinin yaralanması, Gazze'deki evlerin ve camilerin yıkılması üzücüdür ve uluslararası toplum sessiz kalmıştır." dedi.

Ayrıca, "Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail (rejimi) ile olan savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir askeri başarıdır. Bu başarı, her ne kadar bu rakamlar önemli ve büyük bir öneme sahip olsa da işgalci güçlerin ölü, yaralı ve esir sayılarıyla sınırlı değildir. Aksa Tufanı, işgalci rejimi yok oluş yoluna soktu. Bu, İsraillilerin de artık kabul ettiği bir gerçektir. Bu, İsrail'i (rejim) en çok endişelendiren ve kabuslarını şiddetlendiren en büyük meseledir. Ancak en doğru tanım, bu kasırganın İsrail'i (rejim) beraberinde götüreceği ve ateşkesle durmayacağıdır." diye ekledi.