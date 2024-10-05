5 Eki 2024 10:35
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News ID: 85617868
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Hamas üyesi Ataullah Ali Lübnan'ın kuzeyinde şehit düştü

5 Eki 2024 10:35
News ID: 85617868
Hamas üyesi Ataullah Ali Lübnan'ın kuzeyinde şehit düştü

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) bir üyesi, ailesinden üç kişiyle birlikte Lübnan'ın kuzeyinde şehit oldu.

Hamas'tan bir yetkili, El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, bu Hamas üyesinin, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus şehrinde bulunan ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin  yaşadığı El-Bedavi kampına Siyonist rejim tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında şehit olduğunu duyurdu.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yaptığı açıklamada, hareketin liderlerinden Said Ataullah Ali’nin, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bu saldırıda suikaste uğrayarak şehit edildiğini bildirdi.

Hamas, bu açıklamasında Siyonist rejimin bu suçlarının bedelini ödeyeceğini vurguladı.

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