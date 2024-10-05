Hamas üyesi Ataullah Ali Lübnan'ın kuzeyinde şehit düştü

Hamas'tan bir yetkili, El-Arabi televizyonuna yaptığı açıklamada, bu Hamas üyesinin, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus şehrinde bulunan ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Bedavi kampına Siyonist rejim tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında şehit olduğunu duyurdu.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yaptığı açıklamada, hareketin liderlerinden Said Ataullah Ali’nin, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bu saldırıda suikaste uğrayarak şehit edildiğini bildirdi.

Hamas, bu açıklamasında Siyonist rejimin bu suçlarının bedelini ödeyeceğini vurguladı.