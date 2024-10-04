Erakçi'den, İsrail'e karşı Lübnan direnişinin desteklenmesi gerektiğine vurgu

Resmi bir heyetle Lübnan'a giden Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut'a vardıktan kısa bir süre sonra Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Bu görüşmede ülkemizin Dışişleri Bakanı, Hizbullah Genel Sekreteri Seyid Hasan Nasrallah'ın ve diğer masum Lübnan vatandaşlarının Siyonist rejimin saldırgan ve terör eylemi sonucu şehit olmaları münasebetiyle İran hükümeti ve milletinin taziyelerini ileterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırgan İsrail rejiminin saldırına karşı Lübnan hükümetine, milletine ve direnişine destek verme kararlılığını vurguladı.

Uluslararası suçların açık örnekleri olan Siyonist rejimin işlediği ağır ve vahşi suçların hacmine ve şiddetine değinen Erakçi, İsrail rejiminin yasa dışı ve suç teşkil eden eylemlerinin boyutlarını açıklamak ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak için uluslararası kurum ve kuruluşları kolektif eylem için harekete geçirmek amacıyla İslam ve Arap ülkelerinin topyekun çaba göstermesinin gerekliliğini vurguladı.

Bu görüşmede Lübnan Başbakanı, Lübnan'daki son durumu anlattığı konuşmasında İsrail'in saldırganlığını savaş suçlarının gerçek bir örneği şeklinde nitelendirerek, Siyonist düşmanın tehlikeli maceraları karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin pasif davranmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu zor durumdaki Lübnan hükümetine ve halkına verdiği desteği takdir etti.