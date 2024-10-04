Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ı anma töreni İmam Humeyni (ra) Camii'nde düzenlendi

Tahran, İRNA- Bu hafta Tahran'da İslam Devrimi Lideri imametinde kılınan Cuma namazının hutbelerinin başlamasından önce, İslam Devrimi Lideri, İslam ümmetinin Allah yolunda mücadele eden Hüccetü'l-İslam Seyyid Hasan Nasrallah ve beraberinde şehit olan Tuğgeneral Nilfuruşan ve yoldaşlarını andı.

Anma töreni Cuma namazı hutbelerinin başladığı ana kadar devam etti, ardından İslam Devrimi Lideri Cuma namazını kıldırdı.



Mehdi Resuli, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın anısına şiir okudu. Şiirde İmam Hüseyin'in (as) Aşura olayına yer verilerek Siyonist rejimin Seyyid Hasan Nasrallah'ı şehit etme davranışını Yezid'in Aşura günü İmam Hüseyin'e (AS) karşı işlediği suça benzetildi.



Ayetullah Hamaney'in İmam Humeyni Camii'ne gelmesiyle eş zamanlı olarak, anma töreni Meysem Motii'nin şehitler için medhiyeler okumasıyla başladı.