Filistin'in Sema haber ajansının bildirdiğine göre siren sesleri, Hizbullah'ın Hayfa'ya füze saldırısıyla eş zamanlı olarak Filistin'in kuzeyindeki işgal altında bulunan Tamra şehrinde duyuldu.
Siyonist "Israil Hayum" gazetesi de Lübnan'dan işgal altındaki Hayfa şehrine ve çevresine büyük bir füze saldırısı düzenlendiğini ve saldırının ardından Hayfa'da ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki bazı bölgelerde şiddetli patlamalar duyuldu.
Siyonist medyası da Hayfa kentinde 8 büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı.
Öte yandan El Kerayut kasabasına da 10 füzenin atıldığı bildirildi.
Siyonist kaynakların aktardığını göre, bu füze saldırılarla Hayfa'nın kuzeyindeki Zuvlon bölgesindeki Rafael şirketinin askeri sanayi kompleksleri hedef alındı.
Hayfa'ya büyük füze saldırısı+Video
Tahran, İRNA- Filistinli haber kaynakları Perşembe gecesi, Hayfa'ya yapılan büyük füze saldırısıyla aynı anda işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde de sirenlerin çaldığını bildirdi.
Filistin'in Sema haber ajansının bildirdiğine göre siren sesleri, Hizbullah'ın Hayfa'ya füze saldırısıyla eş zamanlı olarak Filistin'in kuzeyindeki işgal altında bulunan Tamra şehrinde duyuldu.
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