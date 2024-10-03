Siyonist Medya: İran'ın saldırısında "Nevatim" Üssü ağır hasar aldı + video

Siyonist gazete Ma'ariv, İran’ın füze operasyonu sonucu Negev Çölü’nde bulunan "Nevatim" hava üssünde büyük hasarlar meydana geldiğini yazdı. Gazete, İran’ın füze saldırısının Nevatim üssüne verdiği hasarın İsrail’in hava savunmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Nevatim hava üssü, Negev Çölü’nde, Beerşeba şehri yakınlarında yer almakta olup, pisti 3400 metre uzunluğundadır. Bu üs, Siyonist rejimin F-35 savaş uçaklarının ana üssü ve hangarıdır.

Bu bağlamda haber kaynakları, bu üsse verilen hasarların boyutunu gösteren videolar yayınladılar.