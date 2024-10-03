3 Eki 2024 18:31
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News ID: 85616823
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Siyonist Medya: İran'ın saldırısında "Nevatim" Üssü ağır hasar aldı + video

3 Eki 2024 18:31
News ID: 85616823
Siyonist Medya: İran'ın saldırısında "Nevatim" Üssü ağır hasar aldı + video

Tahran, İRNA - Bir Siyonist gazete, İran'ın füze saldırısı sonucunda Siyonist rejimin "Nevatim" askeri üssünün ağır hasar gördüğünü kabul etti.

Siyonist gazete Ma'ariv, İran’ın füze operasyonu sonucu Negev Çölü’nde bulunan "Nevatim" hava üssünde büyük hasarlar meydana geldiğini yazdı. Gazete, İran’ın füze saldırısının Nevatim üssüne verdiği hasarın İsrail’in hava savunmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Nevatim hava üssü, Negev Çölü’nde, Beerşeba şehri yakınlarında yer almakta olup, pisti 3400 metre uzunluğundadır. Bu üs, Siyonist rejimin F-35 savaş uçaklarının ana üssü ve hangarıdır.

Bu bağlamda haber kaynakları, bu üsse verilen hasarların boyutunu gösteren videolar yayınladılar.

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