Savunma Bakanı: "Gerçek Vaat 2" %90'dan fazla başarılıydı

Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı Tuğgeneral Nesirzade, bugün bakanlar kurulu toplantısının oturum aralarında yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları'nın füze operasyonlarını gazetecilere anlattığı konuşmasında "Gerçek Vaat 2" Operasyonu mükemmeldi ve uluslararası yasalara uygundu. BM Şartı'na göre karşılıklı bir eylem yapıldığından dolayı tamamen yasaldı. Gerçek Vaat 2 operasyonu da yüzde 90'ın üzerinde başarı ile gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Nesirzade sözlerinin devamında" Hedefler de askeri hedeflerdi. Hiçbir şekilde sivil noktalarını hedef almadık, Siyonist rejimin uçak indirdiği, operasyon yaptığı yerler bu operasyonda hedef alındı." İfadesine vurgu yaptı.

Savunma Bakanı ayrıca bu operasyonda çeşitli füzelerin kullanıldığına da dikkat çekti.