Yemen Yüksek Konseyi Başkanı: İran füzelerinin akını dünyanın tüm özgür insanlarını sevindirdi

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El Meşat, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ı anmak için düzenlenen törende "Büyük komutan Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadet haberini duyunca İslam ümmeti büyük acı ve üzüntüyle karşılaştı."dedi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Abdülaziz bin Habtur, Mehdi El Meşat'ın konuşma metnini okudu.

Bu metinde "Direniş ekseni, bu büyük komutanın şehadetine rağmen birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve her türlü komploya göğüs gereceğini açıkça ilan etti." ifadesi vurgulandı.

El Meşat'ın yazdığı bu metinde "Lübnan, Yemen ve Irak, Siyonist rejimin suçuna karşılık verdi ve İran füzelerinin seli, dünyanın tüm özgür insanlarını sevindirdi. Filistin'i ve Lübnan'ı savunmak için var gücümüzle bu savaşa katılıyoruz." vurgusunda bulundu.