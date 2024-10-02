Gerçek Vaat 2 operasyonun detaylarına ilişkin açıklama

Geçtiğimiz 2 ayın İran milleti ve direniş ekseni için çok zor günler olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri “Hamas'ın siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye'nin Tahran’da suikasta uğramasından bu yana, Amerikalıların, Avrupalıların ve diğerlerinin Gazze'de ateşkes sağlayalım diye itidalli davranmanız yönünde tekrarlanan talepleri üzerine, zor bir süreçten geçtik. Ancak cinayetkar Siyonist rejimi, Amerikalıların desteği ve hatta yeşil ışığıyla suçlarını artırdı ve başta büyük Mücahit, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah olmak üzere Lübnan halkına karşı katliamlar gerçekleştirdi, ayrıca Lübnan'daki İslam Devrim Muhafızları Yüksek Danışmanı Şehit Nilfuruşan'ın suikastı işlenen çok büyük suçlardı.” dedi.

“Durum artık dayanılmaz hale geldi ve Allah'a şükürler olsun ki Devrim Muhafızları takdire şayan füze operasyonuyla Siyonist rejimin önemli üslerini hedef almayı başardı.” diyen Genelkurmay Başkanı sözlerinin devamında “Bu suçlara rağmen İran İslam Cumhuriyeti gerekli standartlara uyarak sadece askeri üsleri vurmuştur; Mossad'ın karargahı, Navatim hava üssü, F35 savaş uçaklarının bakım noktası, Hatsarim hava üssü, Seyyid Hasan Nasrallah'a suikast operasyonunun üssü ve stratejik radarlar da dahil olmak üzere Siyonist rejimin üç ana askeri hava üssü Siyonist rejimin tanklarının, personel taşıyıcılarının ve personelinin Gazze çevresindeki toplama merkezleri hedef alındı.” dedi.

Tümgeneral Bakıri “Bu operasyonda Siyonist rejimin ve halkın ekonomik ve endüstriyel altyapısı hedef alınmadı, halbuki bu tamamen mümkündü.” diyerek İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları ve Silahlı Kuvvetleri, bu saldırının hem savunma hem de taarruz yönlerine ve tekrarına karşı tamamen hazırlıklıdır ve çılgına dönen Siyonist rejim, Amerika ve Avrupa tarafından kontrol edilmeyerek bu tür suçları sürdürmek istiyorsa veya egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze karşı harekete geçmek istiyorsa, bu geceki operasyon kat kat büyüklükte tekrarlanacak ve tüm altyapıları imha edilecek.” vurgusunda bulundu.

Tümgeneral Bakıri “Amerika'nın geçmişteki yöntemine son vererek bu suçluyu durdurmasını ve bölgenin barışa doğru ilerlemesini umuyoruz.” ifadelerini de sözlerine ekledi.