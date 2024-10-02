Kenani: Siyonistler İran'ın kararlı bir şekilde söylediklerini yerine getirdiğini bilmeli

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medyadaki kişisel hesabından "Birleşmiş Milletler Şartı'nın İran'ın güvenliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün meşru savunulması ve korunması hakkı olan 51. maddesine dayanarak, yanıltıcı ve başına buyruk saldırganlara karşı kararlı bir şekilde hareket ettik." mesajını paylaştı.

Kenani mesajının devamında "İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin yeteneği, cesareti, gücü ve savunma iktidarı ve bunların başında Başkomutan'ın bilgeliği, inceliği ve cesareti tüm İranlılar için bir gurur kaynağıdır." vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Siyonist rejim ve destekçilerinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin söylediklerini kararlılıkla yürürlüğe koyacağını bilmesi gerektiğine dikkat çekerek "İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir maceracı ve kötü düşünülmüş eylem cevapsız kalmayacaktır. İran'ın uzun ellerinin istediği noktaya ulaşabileceği bir kez daha kanıtlandı." dedi.