Erakçi: İran'ın füze operasyonu BM Şartı'nın 51. maddesine ve meşru savunma hakkına dayanıyordu

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefonda İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin dün akşamki füze operasyonu ve Lübnan ile Gazze'deki gerginlik hakkında görüş teatisinde bulundu.

Bu görüşmelerde Erakçi, Siyonist rejimin terör saldırısı ve İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran'ın iki aydan fazla süredir itidallı davrandığına işaret ederek, bu rejimin Gazze'deki savaş çığırtkanlığının devam etmesine ve Lübnan'a doğru genişlemesi sonucunda şu ana kadar 42.000'den fazla mazlum Gazze ve Lübnan halkının ölümüne yol açtığını belirtti ve "İran İslam Cumhuriyeti, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanan meşru savunma hakkını kullanmış ve sadece Siyonist rejimin askeri ve güvenlik üslerini hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi ayrıca "Operasyon sona erdi ama Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa tepkimiz daha sert olur. İran İslam Cumhuriyeti, savaştan korkmuyor ama gerilimi ve savaşı tırmandırmak da istemez." ifadelerine dikkat çekti.