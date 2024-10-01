KHAMENEI.IR Devrim Muhafızları'nın Gerçek Vaat 2 operasyonu ile eş zamanlı plarak İbranice bir mesaj yayınladı

İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime yönelik ağır füze saldırıları sırasında KHAMENEI.IR, Ayetullah Hamaney’in mesajını İbranice olarak yayınladı: Direniş cephesinin darbeleri, yıpranmış ve çöküşe doğru giden Siyonist rejimin bedenine, Allah’ın izniyle daha da şiddetli vuracaktır.