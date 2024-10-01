İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime yönelik ağır füze saldırıları sırasında KHAMENEI.IR, Ayetullah Hamaney’in mesajını İbranice olarak yayınladı: Direniş cephesinin darbeleri, yıpranmış ve çöküşe doğru giden Siyonist rejimin bedenine, Allah’ın izniyle daha da şiddetli vuracaktır.
KHAMENEI.IR Devrim Muhafızları'nın Gerçek Vaat 2 operasyonu ile eş zamanlı plarak İbranice bir mesaj yayınladı
1 Eki 2024 23:57
News ID: 85614867
Tahran, İRNA - İran Devrim Muhafızları'nın Siyonist rejime yönelik yoğun füze saldırısıyla eş zamanlı olarak, KHAMENEI.IR medya platformu, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in bir mesajını İbranice olarak Twitter (X) üzerinden paylaştı.
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