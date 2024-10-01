İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Siyonist rejime karşı Gerçek Vaat 2 operasyonu hakkında bildiri

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İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinde belirtilen meşru savunma hakkı çerçevesinde ve Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine yanıt olarak, 10 Mehr 1403 Salı gecesi bu rejimin askeri ve güvenlik hedeflerine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, Siyonist rejimin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri, Tahran'da Hamas’ın siyasi ofis başkanının ve Beyrut'ta Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri ile İran’ın kıdemli askeri danışmanı General Nilfuruşan'ın şehit edilmesine karşılık olarak yapıldı.

İran’ın uzun süreli itidalin ardından meşru savunma hakkına başvurması, Siyonist işgalci rejimin Filistin halkına karşı devam eden soykırımı ve Lübnan ile Suriye’ye yönelik askeri saldırıları karşısında, İran’ın bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğe olan sorumlu yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Siyonist rejimin sivil altyapıları ve masum sivilleri hedef almasının aksine, İran İslam Cumhuriyeti, İslam’ın yüce öğretileri ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine dayalı olarak, yalnızca rejimin askeri ve güvenlik tesislerini hedef almıştır.

İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimi destekleyen finansal ve askeri güçlerin sorumluluğunu vurgulamakta, üçüncü tarafların çatışmaya müdahalesi konusunda uyarıda bulunmakta ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail rejiminden kaynaklanan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerini önlemek için derhal harekete geçmesini talep etmektedir.

İran, meşru çıkarlarını savunmak, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak adına gerekirse daha fazla savunma tedbiri almaya hazır olduğunu ve bu konuda tereddüt etmeyeceğini açıkça belirtmektedir.