1 Eki 2024 17:31
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News ID: 85614512
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Gazze'de şehit sayısı 41.638'e yükseldi / Han Yunus'ta yeni katliam

1 Eki 2024 17:31
News ID: 85614512
Gazze'de şehit sayısı 41.638'e yükseldi / Han Yunus'ta yeni katliam

Tahran, İRNA- Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun bu bölgede işlediği 361 günlük suçlar sonucunda 41.638 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 361. günü itibarıyla yayımladığı açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saat içinde dört katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 23 Filistinlinin şehit olduğu ve 101 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bu şehitler ve yaralılar dahil olmak üzere, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana, 7 Ekim 2023  tarihinden itibaren 41.638 Filistinlinin şehit olduğu ve 96.460 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Siyonist rejim ordusu, ayrıca bugün öğleden sonra, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus şehrinin batısındaki mülteci çadırlarını bombaladı. Bu saldırı sonucunda, şu ana kadar 11 kişi şehit oldu, bunlar arasında birkaç çocuk ve kadın da bulunuyor.

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