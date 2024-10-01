1 Eki 2024 12:19
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News ID: 85614082
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İranlı bilim insanı, dünyanın en iyi bilim insanları arasına girdi

1 Eki 2024 12:19
News ID: 85614082
İranlı bilim insanı, dünyanın en iyi bilim insanları arasına girdi

Burucerd, İRNA - Ayetullah Burucerdi Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı, 2024 yılına ait Elsevier yıllık raporuna göre bu üniversitenin bir öğretim üyesinin dünya çapındaki en iyi %2'lik bilim insanları arasında yer aldığını söyledi.

Ayetullah Burucerdi Üniversitesi'nin halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre, Ali Cudeki Salı günü yaptığı açıklamada, Scopus atıf veritabanı ve Stanford Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan bu rapora göre, üniversitenin Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Behram Reşidi'nin, dünyanın en iyi %2'lik bilim insanları listesine girdiğini belirtti.

Cudeki, bu raporun, yazılan makalelerin sayısı, alıntılar, referanslar ve H-index gibi atıf kriterlerine dayandığını söyledi.

Ayetullah Burucerdi Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı, Dr. Reşidi'nin bu önemli başarısının, elektrik mühendisliği alanındaki yüksek bilimsel etkisini ve dikkat çekici başarılarını gösterdiğini ifade etti. Cudeki ayrıca, bu başarının, Ayetullah Burucerdi Üniversitesi öğretim üyesinin bilgi, azim ve çabasının bir kanıtı olduğunu ve bu öğretim üyesinin dünya çapında en iyi bilim insanları arasına girmesinin, üniversite ve ülkenin bilim camiası için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

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