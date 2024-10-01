1 Eki 2024 09:43
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News ID: 85613780
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Hizbullah'tan işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist askerlere saldırı

1 Eki 2024 09:43
News ID: 85613780
Hizbullah'tan işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist askerlere saldırı

Tahran, İRNA - Lübnan Hizbullah'ı, işgal altındaki kuzey Filistin'de Siyonist rejim askerlerine topçu saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Lübnan İslami Direniş Savaşı Bilgilendirme Merkezi'nin bildirdiğine göre, Hizbullah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek, onların cesur ve onurlu direnişine katkı sağlamak ve Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla, İslami Direniş mücahitlerinin bu sabah Siyonist yerleşim birimi Ştula'nın girişindeki bir grup düşman askerini top atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Bu operasyonda, düşman askerleri doğrudan ve isabetli bir şekilde topçu mermilerinin hedefi oldu.

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