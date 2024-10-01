Hizbullah'tan işgal altındaki toprakların kuzeyindeki Siyonist askerlere saldırı

Lübnan İslami Direniş Savaşı Bilgilendirme Merkezi'nin bildirdiğine göre, Hizbullah yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını desteklemek, onların cesur ve onurlu direnişine katkı sağlamak ve Lübnan'ı ve halkını savunmak amacıyla, İslami Direniş mücahitlerinin bu sabah Siyonist yerleşim birimi Ştula'nın girişindeki bir grup düşman askerini top atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Bu operasyonda, düşman askerleri doğrudan ve isabetli bir şekilde topçu mermilerinin hedefi oldu.