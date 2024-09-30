Şeyh Naim Kasım: 2006'daki gibi kazanacağız

Şeyh Naim Kasım Hizbullah Hareketi'nin merhum Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti sonrasında yaptığı ilk konuşmada "Seyyid Hasan Nasrallah hayatı boyunca cihad ve mücadele alanında bulunmuş ,rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Lideri İmam Hamaney'in yolundan gitmiştir." dedi.

Seyyid Hasan Nasrallah, Kudüs'ü destekleme yönünde hareket etti ve Mücahidlerin dostuydu." diyen Kasım "Sevgili liderimizin kaybından dolayı İslam İnkılabı Lideri, İmam-ı Zaman'a (as), Mücahidler ve ailesine, Lübnan'a, bölgeye, dünyaya ve özgürlük mücadelecilerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine dikkat çekti.

İsrail'in Lübnan'ın her bölgesinde suç ve katliamlar gerçekleştirdiğini, sivillere ve sağlık merkezlerine saldırdığını belirten Kasım Siyonist rejimin savaşçılarla savaşmadığını masum insanları öldürdüğünü kaydetti.

Lübnan Hizbullahı'nın genel sekreter yardımcısı sözlerinin devamında "Amerika, Siyonist rejimin suç ortağıdır ve sınırsız siyasi ve askeri destek sağlamaktadır, ancak biz İmam Hüseyin'in (as) evlatlarıyız ve zafere ulaşacağız." vurgusunda bulunarak "Biz amel, cihat ve sabır adamlarıyız ve Allah'ın vaadi haktır." diye ekledi.