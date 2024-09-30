Hamas komutanı Lübnan'da şehit düştü

Hamas hareketi yayınladığı bildiride Lübnan'daki Hamas hareketinin komutanı ve bu hareketin yurt dışındaki komutanları arasında yer alan Feth Şerif Ebul Emin, Siyonist rejimin Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında şehit düştüğünü duyurdu.

Bu saldırıda bu komutanın eşi Ümeyye İbrahim Abdülhamid ve oğlu Emin Feth Şerif ile bu Filistinli komutanın kızı Vefa Feth Şerif de şehit oldu.

Bu Filistinli komutan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bu sabah Lübnan'ın güneyindeki El Bass kampındaki evlerinde şehit edildi.

Hamas hareketi açıklamasında "Bu şehidimiz ve diğer tüm şehitlerimizle birlikte, Siyonistlerin Filistin'den kovulmasına, Kudüs'ün ve tüm Filistinli esirlerin kurtuluşuna kadar yollarına devam edeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadesine vurgu yapıldı.