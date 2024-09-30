İran Meclis Başkanı ve İRNA Genel Müdürü Şehit Nasrallah'ı saygıyla andılar

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah için taziye ve anma töreninin ikinci günü, bu sabah Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki ofisinde siyasi şahsiyetler ve askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed Bakır Galibaf ve Hüseyin Cabiri Ensari Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki ofisine giderek, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti nedeniyle taziyelerini sunarken, Hizbullah Hareketi'nin Tahran ofisi başkanı Abdullah Safiyuddin ile de bir araya geldi.

Cabiri Ensari ayrıca, Hizbullah direnişinin Şehit komutanları ve Genel Sekreteri'nin anma defterini imzaladı.