30 Eyl 2024 17:26
Journalist ID: 5630
News ID: 85613270
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İran Meclis Başkanı ve İRNA Genel Müdürü Şehit Nasrallah'ı saygıyla andılar

30 Eyl 2024 17:26
News ID: 85613270
İran Meclis Başkanı ve İRNA Genel Müdürü Şehit Nasrallah'ı saygıyla andılar

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı ve İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) Genel Müdürü, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki ofisine giderek Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti.

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Şehit Seyyid Hasan Nasrallah için taziye ve anma töreninin ikinci günü, bu sabah Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki ofisinde siyasi şahsiyetler ve askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed Bakır Galibaf ve Hüseyin Cabiri Ensari Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Tahran'daki ofisine giderek, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti nedeniyle taziyelerini sunarken, Hizbullah Hareketi'nin Tahran ofisi başkanı Abdullah Safiyuddin ile de bir araya geldi. 

Cabiri Ensari ayrıca, Hizbullah direnişinin Şehit komutanları ve Genel Sekreteri'nin anma defterini imzaladı.

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