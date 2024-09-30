Kenani: Siyonist rejimin eylemleri cevapsız kalmayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu sabah gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında "Aziz Lübnan'a, hükümetine, milletine ve Hizbullah'a, özellikle de büyük şehit Nasrallah'ın ailesine tebrik ve taziye mesajlarımı sunuyorum. Seyyid Hasan Nasrallah şehit oldu ama onun mektebi yaşıyor, ülkü ve mektebi yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"Yakın gelecekte direniş cephesinin ve Lübnan halkının Siyonizmin ölümünü ve Kuds-i Şerif'in özgürlüğünü kutlayacağından şüphemiz yok. Gaspçı Siyonist rejim bu cinayetlerden hiç bir sonuç elde edemeyecek ve telafisi mümkün olmayan yenilgisini asla bu suçlara başvurarak telafi etmeyecektir." diyen Kenani "Amerika da bunca suç ve cinayetten hiçbir şey elde etmeyecek ve bölgedeki uzun yenilgisini telafi etmeyecek." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerinin devamında " Siyonist rejimin Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan suç teşkil eden eyleminin ve ABD'nin hediye ettiği bombaları Seyyid Hasan Nasrallah'a suikast düzenlemek için kullanmasının hemen ardından, İran İslam Cumhuriyeti derhal uluslararası ve hukuki tedbirleri gündemine aldı ve sayın Erakçi de bu konuyla ilgili New York'ta İran'ın pozisyonlarını açıkladı." vurgusunda bulundu.

Kenani ayrıca İran'ın saldırı peşinde olmadığını aksine barış, istikrar ve güvenlik için çabaladığına değinerek "İran hiçbir zaman ulusal çıkarlara ve güvenliğe karşı hiçbir macera karşısında eli kolu bağlı kalmamıştır ve kalmaycak da. Kim İran'ın ulusal güvenliğine karşı durursa bu macera dolu eylemlerin cevabını alacaktır." ifadesinin altını çizdi.