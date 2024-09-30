Rusya Baş Müftüsü'nden Nasrallah'ın şehadeti için başsağlığı mesajı

Şeyh Ravil Aynuddin bu mesajında "Ben, Rusya Federasyonu Müslümanları Din Dairesi tarafından ve ülkemizin din adamları adına, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta şehadeti nedeniyle bu ülke halkına taziyelerimi iletiyorum."ifadelerine yer verdi.

Rusya Baş Müftüsü bu mesajında şehit Nasrallah'a Yüce Allah'tan ilahi derecelerin verilmesi temennisinde bulunarak "Son günlerde İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden yüzlerce Lübnanlının yasını tutuyoruz."ifadelerini kullandı.

Baş müftü mesajın sonunda ise "Rahman olan Allah, İsrail'in saldırganlığına kurban giden kardeşlerimizin ruhlarına rahmet eylesin ve onlara sonsuz mükafat versin." ifadelerine yer verdi.