Norveç Dışişleri Bakanı, Filistin devleti kurulması için yeni bir inisiyatif başlatılacağını açıkladı

Norveç Dışişleri Bakanı, Avrupa, Arap ve İslam ülkelerinin, Filistin devleti ve Filistin kurumlarını desteklemek ve Gazze savaşının sonrasında ve Lübnan'daki çatışmaların artması sonrasında geleceğe yönelik hazırlık yapmak amacıyla bir inisiyatif başlattığını belirtti.

Amerikan haber ajansına verdiği röportajda, "Uluslararası toplumda Batı, Arap ve Güney Yarımküre ülkeleri arasında Filistin özerk yönetimi, Filistin devleti ve Filistin ülkesinin kurulmasının zorunluluğu konusunda giderek artan bir konsensüs var. Filistin devleti tanınmalı" dedi.

Eide, böyle bir durumda İsrail ve Filistin'in güvenlik çıkarları, İsrail ile normalleşme ve tanıma, yıllarca süren çatışmaların ardından Hamas'ın askeri bir grup olarak silahsızlandırılması gibi birçok meselenin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.