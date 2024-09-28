28 Eyl 2024 18:48
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News ID: 85610919
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Pezeşkiyan'dan Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti nedeniyle taziye mesajı

28 Eyl 2024 18:48
News ID: 85610919
Pezeşkiyan'dan Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti nedeniyle taziye mesajı

Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yayınladığı bir mesajda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri'nin şehadeti nedeniyle taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanının mesajının tam metni: 

Müslümanların gururu, cihat ve direnişin simgesi Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreteri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, uzun süredir hayalini kurduğu şehadet mertebesine nail oldu. Onun yiğitliği, fedakarlığı ve sürekli çabaları sözcüklerle anlatılmaz.

Dünyadaki tüm mazlumların ve mustazafların yüreğinde büyük bir acı var. Siyonistlerin 27 Eylül akşamı Dahiya'da düzenlediği terör saldırısı ve başında Hizbullah'ın lideri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın bulunduğu direnişin önde gelen isimlerinin yokluğu, direnişin soy ağacını her zamankinden daha güçlü kılıyor ve Seyyid Hasan Nasrallah ismi İslam'ın özünde sonsuza kadar parlayacak.

Biz komutanlığın Allah'a mahsus olduğunu öğrendik. İlahi yol hiçbir zaman komutansız ve lidersiz kalmayacak, bu yeryüzü Allah'ın salih kullarına miras kalacaktır.

Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini ve Amerikalıların Siyonistlerle suç ortaklığı yapmaktan kendilerini kurtaramayacaklarını unutmayacaktır.

Yüksek rütbeli Mücahid Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti dolayısıyla İslam İnkılabı Lideri'ne ve dünyanın tüm mazlum ve özgür insanlarına tebrik ederek taziyelerimi sunuyorum.

Lübnan Hizbullah'ı her zamankinden daha fazla güneş gibi parlayacak ve hiç şüphesiz zalime karşı mücadelenin bayrağı dalgalanacak.

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