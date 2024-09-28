Zarif: İsrail'in vahşetine karşı Direniş, Nasrallah'ın şehadetiyle daha güçlü devam edecek

Muhammed Cevad Zarif, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti üzerine sosyal medya platformu X'te yayınladığı mesajda "Direnişin lideri, zulme karşı mücadelenin sembolü, Lübnan ve bölgedeki mazlum ve mağdurların sığınağı olan, mücahid alim, şehit Seyyid Hasan Nasrallah (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) ve onun beraberindeki şehitlerin haberini derin bir üzüntüyle aldım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Strateji Yardımcısı mesajının devamında " Şüphesiz Netanyahu ve İsrail'in bölge ve dünya üzerindeki karmaşık planları başarısız olacak ve onların vahşetine karşı oluşan direniş bundan sonra daha güçlü ilerleyecek. Bu acı kaybı başta İmam Mehdi (Allah ruhumuzu onun yoluna feda etsin), Yüce Devrim Lideri (Allah onu korusun), Lübnan halkı ve devleti, tüm direniş güçleri ve dünyanın özgürlük savunucularına başsağlığı diliyorum. Hak galip, batıl ise yenik düşecektir. Onlar bunu uzak görür, biz ise yakın görüyoruz." ifadelerine yer verdi.