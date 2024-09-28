Lübnan İslami Direnişi'nden Nasrallah'ın şehadetine ilişkin açıklama

Lübnan İslami Direnişi savaş medyasının bildirdiğine göre, Hizbullah bir bildiri yayımlayarak Seyyid Hasan Nasrallah'ın, Cuma akşamı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen hain saldırıda şehit olduğunu açıkladı.

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı açıklama ile Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadetini doğrulayarak "Rehberliğimiz, düşmanla mücadeleye devam etme, Gazze'ye destek verme ve onun sağlam milleti ile Lübnan'ı savunma konusunda kararlıdır." dedi.

Hizbullah'ın açıklama metni:

Bismillahirrahmanirrahim

Direnişin Seyyidi, salih kul, Rabbine ve rızasına ulaşarak şehit olarak vefat etti. O, cesur, bilge, dirayetli ve inançlı bir lider olarak, İslam’ın ilahi yolunda, peygamberlerin ve şehit imamların izinden giden Nurani Kerbela şehitlerinin saflarına katıldı.

Sayın Hasan Nasrallah, Hizbullah Genel Sekreteri, otuz yıldan fazla bir süre boyunca onları zaferden zafere taşıyan, 1992 yılında İslam Direnişi'nin Şehit Seyyidi'ni halef olarak atayan, 2000'de Lübnan'ın özgürlüğüne kavuşmasına, 2006'daki büyük ilahi zafere ve onurlu ve fedakâr tüm mücadelelere önderlik eden, Filistin ve Gazze’ye destek ve halkının haklarını savunmak adına yürüttüğü mücadelesinde şehit oldu.

Hz. Mehdi (a.s), İslam'ın Rehberine, İmam Seyyid Ali Hamaney’e (r.a), büyük alimlere, mücahitlere, inananlara, Direniş ümmetine, sabırlı Lübnan halkına, İslam ümmetine, dünyanın tüm özgürlük savaşçılarına ve mazlumlarına başsağlığı diliyor, şehit olan değerli Seyyid Hasan Nasrallah’ın asil ailesine sabır diliyoruz. Ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Sayın Hasan Nasrallah’a, en yüksek ilahi ödülleri kazandığı, İmam Hüseyin (a.s.) madalyasını kazandığı ve en büyük arzularına, inanç ve saflığın en yüksek derecelerine ulaşarak Kudüs ve Filistin yolunda şehit olduğu için tebrik ediyoruz.

Dahiya'ya yönelik Siyonist saldırının ardından, onun kutsal ve temiz alayına katılan şehit arkadaşlarını da tebrik ve başsağlığı diliyoruz.

Hizbullah liderliği, tüm fedakârlıkları ve şehitleriyle dolu bu yolculuğumuzda, en yüce ve en kıymetli şehidimize, düşmanla mücadelesini, Gazze ve Filistin’e destek vermek ve Lübnan’ın sabırlı ve onurlu halkını savunmak konusundaki mücadelesini sürdürmeye devam edeceğine dair söz veriyor.

Şerefli mücahitler ve İslam Direnişi’nin kahraman zafer kazanmış savaşçıları, siz Seyyid Şehid’in emanetisiniz, siz onun zırhı, kahramanlığın ve fedakârlığın tacı oldunuz. Bilin ki, liderimiz Seyyid, hala aramızda, düşünceleri, ruhu ve kutsal yolu ile bizlerle. Sizler de Direnişe sadık kalma ve zafer için fedakârlık etme sözünüzü yerine getireceksiniz.

28 Eylül 2024