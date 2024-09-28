28 Eyl 2024 15:43
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News ID: 85610659
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Kenani:İsrail rejiminin suçlarına karşı eylemsizliğin dumanı tüm dünyanın gözüne kaçacak

28 Eyl 2024 15:43
News ID: 85610659
Kenani:İsrail rejiminin suçlarına karşı eylemsizliğin dumanı tüm dünyanın gözüne kaçacak

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Siyonizm canavarının tüm dünya için tehdit olduğuna işaretle korkunç ve asi İsrail rejiminin suçlarına karşı dünyanın eylemsizliğinin dumanı, yakın zamanda tüm dünyanın gözüne kaçacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabında "Siyonizm canavarı tüm dünya için bir tehdittir. Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki korkunç ve benzeri görülmemiş suçları karşısında başta BMGK olmak üzere uluslararsı toplantıların eylemsizliği sayesinde ABD'nin bu cani rejime verdiği tam askeri, siyasi ve ekonomik desteğe karşı milletlerin Filistin ve Lübnan'ı desteklemedeki rolü çok önemli ve belirleyicidir." ifadesine dikkat çekti.

Kenani mesajının devamında "Korkunç ve asi İsrail rejiminin suçlarına karşı dünyanın eylemsizliğinin dumanı yakın zamanda tüm dünyanın gözüne kaçacak." ifadesinin de altını çizdi.

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