Birleşmiş Milletler: Lübnan’da acil desteğe ihtiyaç var, sivillerin korunması önceliktir.

BM'nin Lübnan'daki İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ülkedeki insani ihtiyaçların olağanüstü düzeyde olduğunu ve kaynakların hızla tükendiğini belirtti. Ayrıca tüm seviyelerde acil desteğe ihtiyaç duyulduğunu ve en büyük önceliğin sivillerin korunması olduğunu ekledi.

Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı bir açıklamada, Tel Aviv'in Lübnan’da ateşkesi desteklemediğini ve Hizbullah’a yönelik saldırılara tüm gücüyle devam edeceğini belirtti.

Bazı Siyonist kaynaklarına göre, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine 8 ila 12 savaş uçağı ile eş zamanlı saldırılar düzenlendi ve 2 bin kiloluk Amerikan sığınak delici bombalar kullanıldı.