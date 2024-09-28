28 Eyl 2024 15:22
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News ID: 85610625
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Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'e balistik füze atıldı

28 Eyl 2024 15:22
News ID: 85610625
Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'e balistik füze atıldı

Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan'dan işgal altındaki toprakların merkezine karadan karaya bir balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Siyonist rejim ordusu, füzeye karşılık sirenlerin aktifleşmediğini bildirerek konuyla ilgili incelemelerin yapıldığını duyurdu.

Siyonist rejimin kaynaklarına göre bu füze Tel Aviv bölgesini vurdu.

Edinilen bilgiye göre Hayfa yakınlarında en az 5 patlama duyuldu.

Lübnan Hizbullahı bu Cumartesi sabahı bir açıklama yaparak " Direniş ve Filistin halkına destek amacıyla ve Siyonist rejim ordusunun Lübnan şehir ve köylerine yönelik vahşi saldırılarına yanıt olarak Ramat David üssü ve havaalanı Fadi 3 füzeleriyle hedef alındı." ifadesine yer verdi.

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