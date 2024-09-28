Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'e balistik füze atıldı

Siyonist rejim ordusu, füzeye karşılık sirenlerin aktifleşmediğini bildirerek konuyla ilgili incelemelerin yapıldığını duyurdu.

Siyonist rejimin kaynaklarına göre bu füze Tel Aviv bölgesini vurdu.

Edinilen bilgiye göre Hayfa yakınlarında en az 5 patlama duyuldu.

Lübnan Hizbullahı bu Cumartesi sabahı bir açıklama yaparak " Direniş ve Filistin halkına destek amacıyla ve Siyonist rejim ordusunun Lübnan şehir ve köylerine yönelik vahşi saldırılarına yanıt olarak Ramat David üssü ve havaalanı Fadi 3 füzeleriyle hedef alındı." ifadesine yer verdi.