Cumhurbaşkanı: Siyonist rejim ve destekçileri en büyük teröristlerdir

Dr. Mesud Pezeşkiyan Perşembe günü New York ziyaretinin bitiminden sonra " Burada bulunduğumuz üç gün boyunca 15'ten fazla ülkenin liderleriyle görüşmelerde bulunarak Gazze, Filistin ve Lübnan gelişmelerini ele aldık ve İsrail ve onu destekleyenlerin insan haklarını nasıl acımasızca ihlal ettiği ve teröre karşı olma iddialarını gündeme getirdik."dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Siyonist rejim ve destekçileri en büyük teröristlerdir çünkü ellerindeki araç ve güçle Gazze ve Lübnan'daki masum insanları kolaylıkla bombalıyor, evlerini yerle bir ediyor, yollarını kapatıyor, su, yiyecek ve ilacın kendilerine ulaşmasına izin vermiyorlar" dedi.

Bu zirve aralarındaki toplantılarına değinen Pezeşkiyan "Amerika'da yaşayan İranlılar, Amerika'da bulunan medya mensupları, İranlı siyasetçiler ve araştırmacılarla bir toplantı yaptık ve iki Amerikan medyasıyla da görüştük.Genel Kurul'da konuşma yaptım ve Geleceğe Bakış konulu bir toplantıda 5 dakika konuştum.

Ayrıca Dışişleri Bakanımız Sayın Erakçi de mevkidaşlarıyla bir araya gelerek fikir teatisinde bulundu." ifadelerini kullandı.