Kenani'den Amerikan dışişleri bakanının asılsız iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı'nın İran'ın bu ülkenin eski yetkililerine yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarını saçma ve tamamen asılsız suçlamalar şeklinde nitelendirerek "Bu tür iddialarda bulunmanın Amerika'daki seçim atmosferinin sadece bir parçası olduğu çok net ve bu, cevaplamaya bile değmeyecek belirli siyasi hedeflerle yapılıyor."dedi.

Kenani ayrıca "Bölgedeki mevcut gergin durumda bu tür asılsız söylemlerle siyasi suçlamalarda bulunulması, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'da işlediği her türlü uluslararası suça eşlik etme, yardım etme ve bu suçlara katılma konusunda Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu azaltamaz. Dünya kamuoyu da Amerikan rejimini ve yetkililerini bu tür insani felaketlerin sorumlusu olarak görüyor." vurgusunda bulundu.