26 Eyl 2024 17:32
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News ID: 85608858
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Kenani'den Amerikan dışişleri bakanının asılsız iddiasına tepki

26 Eyl 2024 17:32
News ID: 85608858
Kenani'den Amerikan dışişleri bakanının asılsız iddiasına tepki

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Amerika'nın İran'a yönelik saçma senaryoları, İran'ın bu ülke halkına karşı işlenen suç ve cinayetlerin faillerini yargılama kararlılığında bir aksama yaratmayacağı gibi, zamanın geçmesi de suçluları yargılamadan muaf tutmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı'nın İran'ın bu ülkenin eski yetkililerine yönelik tehditlerine ilişkin açıklamalarını saçma ve tamamen asılsız suçlamalar şeklinde nitelendirerek "Bu tür iddialarda bulunmanın Amerika'daki seçim atmosferinin sadece bir parçası olduğu çok net ve bu, cevaplamaya bile değmeyecek belirli siyasi hedeflerle yapılıyor."dedi.

Kenani ayrıca "Bölgedeki mevcut gergin durumda bu tür asılsız söylemlerle siyasi suçlamalarda bulunulması, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'da işlediği her türlü uluslararası suça eşlik etme, yardım etme ve bu suçlara katılma konusunda Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu azaltamaz. Dünya kamuoyu da Amerikan rejimini ve yetkililerini bu tür insani felaketlerin sorumlusu olarak  görüyor." vurgusunda bulundu.

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